نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. منتخب مصر يعلن إصابة الدينامو وقرار حاسم من كولر بشأن أشرف داري وبعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم السبت 16-11-2024 في السطور التالية:

منتخب مصر يعلن إصابة الدينامو

أعلن المنتخب المصري عن إصابة محمد شحاتة، خلال مواجهة منتخب بلاده مع الرأس الأخضر والتي انتهت بالتعادل 1-1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب.

وقال طبيب المنتخب المصري، محمد أبوالعلا، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري، إن الاصابة عبارة عن تمزق بالعضلة الضامة ليغيب اللاعب عن مباراة بوتسوانا المقبلة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وأضاف أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات لدى عودة الفريق إلى القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة من التصفيات برصيد 13 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منتخب بوتسوانا صاحب المركز الثاني، وبفارق 9 نقاط عن منتخب الرأس الأخضر المتفوق في فارق الأهداف على موريتانيا في المركز الرابع والأخير.

قرار حاسم من كولر بشأن أشرف داري

اتخذ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرارا بشأن المدافع المغربي أشرف داري مدافع القلعة الحمراء بسبب كثرة إصاباته.

مارسيل كولر أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي أن أشرف دراي يعاني من كثرة الإصابة وسينتظر عليه حيت يتعافي من إصابة كاحل القدم

ولكن في حال تكرار إصاباته مرة أخرى سيضطر للموافقة على رحيله والاستغناء عنه في يناير المقبل.

ويتمسك السويسري مارسيل كولر بضم مدافع جديد في يناير لعدم قناعته بيوسف أيمن وكثرة إصابات أشرف داري منذ التعاقد معه.

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد ودية النصر الليبي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا، عقب المشاركة في المباراة الودية أمام فريق النصر الليبي في اعتزال خالد حسين.

واستغرقت رحلة الطيران نحو ساعتين من ليبيا إلى مطار سفنكس الدولي، وشارك الزمالك في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين بمواجهة نادي النصر الليبي الذي أقيم أمس الجمعة على ملعب شهداء بنينا الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

