جامعة بنها الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع “مهندسون من أجل مصر المستدامة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شهد الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة “مهندسون من أجل مصر المستدامة” جاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والاستاذ الدكتور كريم الدش نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والاستاذ الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والإبتكار وريادة الأعمال والسادة مديرى البرامج بالجامعة وأمين عام الجامعة، ومن مؤسسة مهندسون من اجل مصر المستدامة المهندس محمد كامل رئيس المؤسسة ، والدكتور حازم عواد المدير التنفيذي للمؤسسة.

وقع البروتوكول الاستاذ الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والإبتكار وريادة الأعمال والدكتور حازم عواد المدير التنفيذى للمؤسسة.

اكد الاستاذ الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة ان البروتوكول يهدف إلى تعميق علاقات التعاون في مجالات التعليم والتعلم، وبرامج التدريب والتوظيف والابتكار، ونشر الوعي وبناء القدرات المتعلقة بمفهوم وأهداف التنمية المستدامة لدى الطلاب وكل منتسبي الجامعة

كما اشار الدكتور محمود شكل الي ان البروتوكول يشمل ايضا تنظيم فعاليات ودورات تدريبية، والمشاركة في مؤتمرات وندوات وحلقات بحث وورش عمل للمنسوبين بالجامعة.

كما سيوفر البروتوكول الدعم لمشاريع الطلاب البحثية والتطويرية في مجال الصناعة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين المتميزين المدربين من قبل المؤسسة. ويشمل التعاون أيضًا تبادل الزيارات العلمية لتبادل الخبرات والمناقشات العلمية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود جامعة بنها الأهلية لتعزيز الشراكات الفعالة مع المؤسسات الوطنية، بهدف تطوير التعليم وتهيئة الطلاب لسوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.