انت الأن تتابع خبر موعد حفل زفاف أحمد سعد وعلياء بسيوني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان أحمد سعد موعد زفافه الثاني من زوجته مصمّمة الأزياء علياء البسيوني، بعد عودتهما عن الطلاق الذي استمرر أشهر عدة.

وكشف سعد على هامش إحيائه حفله الأخير في الإمارات برفقة فرقة "ميامي" الغنائية، قال:"لسة العروسة بتدرس أخلاقي، بس احتمال الفرح يكون في أول العام 2025 في يناير، أول نهاية ديسمبر المقبل، هلبس فيه بدلة، كما سأشدو بأغنياتي في فرحي، بس لسة العروسة ".

وكان الطلاق وقع بين الثنائيّ أغسطس 2023 بعد زواج دام عامين، وأعلنت عنه البسيوني بقولها: "الحمد لله على كلّ شيء، حدث الطلاق بيني وبين أحمد بناءً على رغبته".

واستمرّ الطلاق حتى زواجهما مجدداً وإعلانه في أغسطس الماضي، علماً أنّ سعد تزوج من البسيوني للمرة الأولى في شهر أغسطس 2021، وأثمر إنجاب ابنتين هما عليا ومريم.

وتزوج سعد قبل علياء البسيوني 3 مرات انتهت بالطلاق، الأولى من خارج الوسط الفني وهي أم ابنيه أحمد وجودي، والثانية من الفنانة المصرية ريم البارودي، والزواج الثالث من الفنانة المصرية سميّة الخشّاب، ما يجعل الملحّن والمغنّي المصري في انتظار زفافه الخامس.