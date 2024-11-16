انت الأن تتابع خبر خريطة جدة الذكية 1446: تحديد مناطق الإزالة والهدد عبر بوابة الأمانة العامة! تفاصيل هامة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقدم خريطة جدة الذكية 1446 من خلال الأمانة العامة للمملكة العربية السعودية تقنية متطورة تهدف إلى تسهيل استعلام المواطنين عن المناطق والمباني التي تم تحديدها لإزالة العشوائيات وتطوير البنية التحتية.

الخريطة توفر معلومات دقيقة حول المواقع التي تحتاج إلى إزالة أو تحسين وفقا للمعايير الهندسية التي وضعتها اللجنة المختصة، بالتعاون مع الجهات الحكومية، وذلك بهدف القضاء على المخالفات العمرانية وتحسين مستوى الخدمات العامة في المدينة. يشمل ذلك العقارات التي تفتقر للمرافق الأساسية مثل الكهرباء، والماء، والإنترنت، والصرف الصحي، بالإضافة إلى المباني والمناطق التي لا تتماشى مع معايير البناء الحديثة.

أهداف خريطة جدة الذكية

خريطة جدة الذكية لا تقتصر على عرض المواقع المستهدفة للإزالة فحسب، بل تقدم أيضًا حلولًا مبتكرة لتسهيل عملية الاستعلام. وباستخدام هذه الخريطة،

يمكن للمواطنين:

التعرف على المواقع المستهدفة: تحديد الأماكن التي قد تتعرض للهدد والإزالة بسهولة عبر أدوات تفاعلية.

استعراض المعلومات المتوفرة: بما في ذلك تفاصيل حول المباني، والعقارات، والمرافق المحيطة.

الوصول إلى الخدمة بلغتين: تقدم الخريطة واجهة باللغة العربية والإنجليزية، مما يتيح سهولة الوصول لجميع المواطنين والمقيمين.

استخدام أدوات التصفح المتقدمة: تشمل إمكانية التكبير والتصغير والتحريك لتحديد المواقع بدقة.

كيفية الاستعلام عن مواقع الإزالة عبر خريطة جدة الذكية

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل مناطق الإزالة في جدة الاستعلام بسهولة عبر الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لأمانة جدة عبر الرابط smartmap.jeddah.gov.sa.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

استعراض الخريطة التفاعلية: بعد الدخول، تظهر الخريطة التي تُوضح المواقع التي تم تحديدها للإزالة.

استخدام أدوات التفاعل: يمكنك استخدام الأدوات المتاحة للتكبير، التصغير، والتحريك لاستعراض المنطقة المطلوبة.

ضغط على الموقع المحدد: عند الوصول إلى الموقع الجغرافي المراد الاستعلام عنه، قم بالضغط عليه للحصول على كافة التفاصيل المتعلقة به.

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