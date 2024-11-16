الولايات المتحدة: جنود كوريون شماليون «يشاركون فـي عمليات قتالية» مع الجيش الروسي

واشنطن ـ ا.ف.ب: كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن جنودًا كوريين شماليين بدأوا بـ»المشاركة في عمليات قتالية» إلى جانب الجيش الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين «اليوم أستطيع أن أؤكد أن أكثر من 10 آلاف جندي من جمهورية كوريا الديموقراطية الشَّعبية تم إرسالهم إلى شرق روسيا، وانتقل معظمهم إلى منطقة كورسك أوبلاست في أقصى الغرب، حيث بدأوا بالمشاركة في عمليات قتالية إلى جانب القوات الروسية»، وشدد على «قلق» الولايات المتحدة» من هذا التعاون.
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