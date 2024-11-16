نشكركم على متابعتكم خبر 6 طرق لعلاج “القلق الوظيفي العالي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - متاعبة: نازك عيسى

يُشير مصطلح “القلق الوظيفي عالي الدرجة” إلى حالة من التوتر المستمر والشعور بالشك الذاتي والخوف من عدم القدرة على الارتقاء إلى المعايير المتوقعة. وعلى الرغم من أنه ليس تشخيصًا رسميًا، فإنه يُعتبر جزءًا من اضطراب القلق العام.

غالبًا ما يصيب هذا النوع من القلق الأشخاص الكماليين الذين يسعون لتحقيق المثالية ويشعرون بالحاجة إلى إظهار أنهم يمتلكون كل شيء. وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد قد يكونون ناجحين في حياتهم المهنية ولديهم إنجازات عالية، إلا أنهم يعانون من انتقاد ذاتي دائم لا يمكن لأي قدر من المكافآت أو الثناء أن يعالجه.

توضح الدكتورة نيهة تشودري، الطبيبة النفسية في مستشفى ماساتشوستس العام وكلية الطب بجامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يعانون من القلق الوظيفي العالي قد يبدون متفوقين في حياتهم المهنية، ولديهم علاقات اجتماعية قوية وأصدقاء كثيرين، لكنهم في الداخل يعانون من أعراض القلق الشائعة مثل التململ، القلق المفرط، مشاكل النوم، والإرهاق.

يتجلى هذا القلق في عدة أشكال: فقد يرهق الأشخاص أنفسهم ويشعرون بالتردد عند أخذ فترات راحة، كما يواجهون صعوبة في التباطؤ أو أخذ إجازات. كما أنهم غالبًا ما يشعرون بالذنب أو الخجل بسبب الإخفاقات البسيطة أو النكسات، ويميلون إلى مقاومة تفويض المهام للآخرين، معتقدين أنهم يجب أن يديروا كل شيء بأنفسهم.

للتعامل مع القلق الوظيفي عالي الدرجة، هناك عدة استراتيجيات يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر وتحسين الحالة النفسية:

-إعطاء النفس راحة: من المهم أن تمنح نفسك بعض الراحة وتقبل حقيقة أن كل شيء لن يتم إنجازه في يوم واحد. يجب أن تتعلم التعرف على لحظات القلق المتزايد وأن تأخذ فترات راحة منتظمة من العمل أو الالتزامات الاجتماعية.

-ممارسة التنفس العميق: يعتبر التنفس العميق، الذي يشمل الاستنشاق لمدة 4 ثوانٍ، حبس النفس لمدة 4 ثوانٍ، ثم الزفير لمدة 4 ثوانٍ، من الطرق المفيدة في تقليل مستويات التوتر اليومي.

-التغذية السليمة: تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وفيتامين B12، وفيتامين D، والمغنيسيوم، مثل التوت والمكسرات والأسماك، يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز المزاج العام.

-الوقت الشخصي: ينصح الخبراء بتخصيص 30 دقيقة على الأقل يوميًا لممارسة نشاطات تهدئ الجهاز العصبي، مثل المشي أو الاستماع إلى الموسيقى أو التحدث مع صديق. هذا يساعد في تقليل دورة الأفكار المقلقة.

-تعلم التفويض: يعد تعلم تفويض المهام للآخرين، بالإضافة إلى تعلم كيفية قول “لا” عند الحاجة، من الوسائل المهمة لإفساح المجال لرعاية نفسك والمشاركة في الأنشطة التي تعزز السعادة.

-العلاج بالكلام: يُعد العلاج بالكلام أداة فعالة لمساعدة الأفراد في إعادة صياغة أفكارهم السلبية حول الحياة وتغيير آليات التأقلم والسلوكيات التي قد تؤدي إلى تفاقم القلق.

من خلال تبني هذه الاستراتيجيات، يمكن للأشخاص الذين يعانون من القلق الوظيفي عالي الدرجة إدارة توترهم بشكل أفضل وتحقيق توازن صحي بين حياتهم المهنية والشخصية.