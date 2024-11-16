تصفيات أمريكا الجنوبية: أوروغواي تحسم مواجهة كولومبيا لصالحها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - استكملت صباح اليوم، السبت، مباريات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فقد فازت أوروغواي على كولومبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين… سجل أهداف أوروغواي دافينسون سانشيز خطأ في مرماه (د 57) ورودريغو أجويري (د 60)، ومانويل أوغارتي (د 90) وسجل هدفي كولومبيا مانويل أوغارتي وأندريس جوميز.

وفي المباراة الأخيرة من هذه الجولة تعادلت بيرو مع تشيلي من دون أهداف.