ممثلًا لوزارة الثقافة المصرية.. التنسيق الحضاري يشارك في الاجتماع التاسع للمرصد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:34 صباحاً - شاركت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في أعمال الاجتماع التاسع لمرصد التراث العمراني والمعماري العربي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في العاصمة تونس، وذلك بمشاركة 16 دولة عربية، والذي يستمر على مدار يومي 15-16 نوفمبر الجاري.

ناقش المرصد خلال هذا الاجتماع آليات عمله، بما في ذلك النظام الداخلي للمرصد المعماري والعمراني في البلدان العربية ومجالات التركيز في عمله، كما تناول سُبل تعزيز عمل المنظمة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه حفظ ورصد التراث العمراني العربي، إضافة إلى مناقشة مسار الإعداد والتقييم له.

تم كذلك رصد التحديات التي تواجه التراث العربي في مجالات الحفظ والترميم، خاصة في ظل النزاعات القائمة في فلسطين ولبنان والسودان.

وناقشت مصر كيفية حفظ التراث العمراني العربي والعمل على تنميته اقتصاديًا واجتماعيًا.

كما تناول الاجتماع منهجية إعداد ملفات تسجيل التراث العمراني العربي، مع عرض تجارب الحفظ والتوثيق في الدول العربية، مثل المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، كما تم مناقشة مقترحات المشاركين وإعداد التقارير والتوصيات الخاصة بهذا الاجتماع للتأكيد على أهمية المحافظة على الإرث المعماري والعمراني كونه جزءًا رئيسيًا من تراث المدن العربية القديمة ومعالمها التاريخية ذات العمق الحضاري.

كما تمت مناقشة ترسيخ الوعي بأهمية صون التراث العمراني والمعماري العربي، واعتماد منهجية واضحة لإدماج هذا التراث في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.