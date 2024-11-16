نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 16 نوفمبر 2024: تحذيرات من الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تأثر البلاد بمنخفض جوي يتمركز جنوب غرب اليونان، حيث من المتوقع أن يبدأ تأثيره اليوم على الساحل الغربي، ويمتد إلى باقي السواحل الشمالية غدًا الأحد.

درجات الحرارة:

انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مع شعور أكبر بالبرودة خلال ساعات الليل.

الطقس العام:

ليلًا: مائل للبرودة.

مائل للبرودة. نهارًا: معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأمطار:

فرص سقوط أمطار متوسطة على مطروح والإسكندرية، قد تغزر أحيانًا على فترات متقطعة.

الشبورة المائية:

شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمسطحات المائية، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة: معتدل إلى مضطرب.

ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة: معتدل إلى مضطرب.

ارتفاع الأمواج: 1.5 إلى 2.5 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المنطقة العظمى الصغرى القاهرة 26° 17° الإسكندرية 26° 15° مطروح 25° 14° شرم الشيخ 27° 21° أسوان 30° 16° الأقصر 29° 15° سوهاج 27° 14° دمياط 26° 20° بورسعيد 26° 21° العريش 25° 13°

تحذيرات الأرصاد