القبض على متسولة أختطفت طفلة في الجيزة لإسغلالها فى أعمال التسول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، من نجار مسلح مُقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، أنه حال توجده بأحد المواقف بدائرة القسم، وبرفقته كريمته "5 سنوات" للتوجه لمحل إقامته بالفيوم قامت إحدى السيدات بمداعبتها، وفوجئ عقب إنصرافها بعدم تواجد كريمته.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبة الواقعة، وهى ربة منزل "لها معلومات جنائية" مُقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية، تقوم بأعمال التسول وإستجداء المارة بنطاق مديريتى أمن القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبرفقتها الطفلة المختطفة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة وإختطافها الطفلة المجنى عليها لإستغلالها فى أعمال التسول وإستجداء المارة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.