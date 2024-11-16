ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الفيوم بداخلها 1.750مليون قطعة ألعاب نارية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار فيها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها كائنة بدائر المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على 1.750 مليون قطعة ألعاب نارية، وكمية من المواد الخام والمعدات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.