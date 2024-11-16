نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة في الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس تشهد استقرارًا خلال الساعات المقبلة، حيث تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت أن منخفضًا سطحيًا بدأ بالتأثير على المناطق الغربية، ومن المتوقع أن يمتد تأثيره إلى المحافظات الشمالية خلال الأيام القادمة.

تأثير المنخفض الجوي السطحي

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف ببرنامج «8 الصبح» المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أوضحت الدكتورة منار أن المنخفض الجوي السطحي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار على المحافظات الشمالية.

وتوقعت أن تكون الأمطار اليوم متوسطة على مطروح وخفيفة على الإسكندرية، فيما تمتد إلى السواحل الشمالية الشرقية يوم الاثنين.

الشبورة المائية وتأثيرها على الطرق

وأشارت الدكتورة منار إلى أن الشبورة المائية باتت ظاهرة جوية متكررة خلال الأيام المقبلة.

وستكون كثيفة على الطرق الساحلية والزراعية والسريعة، ما يؤثر على الرؤية الأفقية، خاصة خلال الساعات المبكرة من الصباح والليل المتأخر. وأكدت ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الحوادث.