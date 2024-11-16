انت الأن تتابع خبر زيادة مفاجئة في رسوم الزيارة العائلية بالسعودية 1446: ماذا يعني ذلك للمغتربين؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تأشيرة الزيارة العائلية هي خدمة تقدمها المملكة العربية السعودية للمقيمين على أراضيها، حيث تتيح لهم استضافة أفراد أسرهم لزيارة المملكة. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية بين المقيم وأسرته، كما تساهم في تبادل الثقافات وزيادة التواصل بين الأفراد.

في هذا المقال

سنتعرف على كيفية تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية، الرسوم التي تفرضها السلطات السعودية، والخطوات اللازمة لدفع الرسوم عبر الإنترنت.

رسوم تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية بحسب مدة الزيارة المطلوبة ويمكن للمقيمين في السعودية استضافة أقاربهم وفقًا للرسوم المحددة من قبل السلطات السعودية:

رسوم الزيارة العائلية لمدة يوم واحد: 100 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة يومين: 100 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة أربعة أيام: 300 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة أسبوعين: 300 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة شهر: 2000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة ستة أشهر: 3000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عام: 5000 ريال سعودي.

رسوم الزيارة العائلية لمدة عامين: 8000 ريال سعودي.

يتم تحديد الرسوم بناء على مدة الزيارة، وعادة ما تتم دفعها عبر منصة "إنجاز" الإلكترونية بطريقة سهلة وسريعة.

خطوات سداد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية

يمكن للمقيمين في السعودية سداد رسوم تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونيًا عبر منصة "إنجاز". إليك الخطوات التفصيلية لتسديد الرسوم:

الدخول إلى منصة إنجاز: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إنجاز عبر الرابط المخصص لذلك.

تسجيل الدخول: قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك على المنصة.

إدخال البيانات المطلوبة: أدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة، مثل معلومات الطلب وبيانات الدفع.

اختيار مدة الزيارة: حدد مدة الزيارة المطلوبة، سواء كانت يومًا، أسبوعًا، أو أكثر، ليتم تحديد الرسوم المقررة.

إدخال رقم الحساب المصرفي: قم بإدخال رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك.

دفع الرسوم: اتبع التعليمات لإتمام عملية الدفع، وستصلك رسالة نصية تؤكد نجاح العملية.

طباعة إيصال الدفع: بعد الدفع، يمكنك طباعة استمارة الدفع كدليل على إتمام العملية بنجاح.

شروط تقديم طلب زيارة عائلية إلى السعودية

قبل أن تبدأ في تقديم طلب الزيارة العائلية، يجب أن تكون على دراية بالشروط اللازمة التي تضعها السلطات السعودية للموافقة على طلبات الزيارة.

تتلخص الشروط فيما يلي: