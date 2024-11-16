انت الأن تتابع خبر لحظة مؤلمة | سلمان الفرج يصل جاكرتا على كرسي متحرك بعد إصابته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل النجم السعودي سلمان الفرج إلى جاكرتا مع بعثة المنتخب الوطني، استعدادا لخوض المباراة المرتقبة أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ورغم غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة، فإن ظهوره في هذه الرحلة أثار اهتمام الجماهير، خاصة مع حالته الصحية التي أجبرته على استخدام كرسي متحرك بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وصل النجم الدولي سلمان الفرج، لاعب المنتخب السعودي ونادي نيوم، إلى جاكرتا مع بعثة "الأخضر" استعدادا لملاقاة منتخب إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وقد وثقت كاميرات وسائل الإعلام لحظة وصول الفرج إلى العاصمة الإندونيسية، حيث كان يجلس على كرسي متحرك بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وكانت الفحوصات الطبية التي أجراها الفرج قد أكدت تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي قبل ساعات من مباراة السعودية مع أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة السعودية وأستراليا، التي أقيمت الخميس الماضي، انتهت بتعادل سلبي، ليصل رصيد الأخضر إلى 6 نقاط في المركز الثالث، متساويًا مع أستراليا في الترتيب بفارق الأهداف.