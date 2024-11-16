انت الأن تتابع خبر أحمد سعد .. زفاف جديد وإمرأة واحدة ما القصة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعرب الفنان المصري أحمد سعد عن سعادته باحياء حفل مميز على مسرح كوكاكولا أرينا، في الإمارات بتنظيم من شركة مومنتس أرينا رفقة فرقة ميامي الغنائية.

وعلى هامش الحفل كشف الفنان عن موعد زفافه الثاني على مصممة الأزياء علياء البسيوني والتي انفصل عنها قبل أشهر.

وقال سعد إنه ينوي مع بداية العام المقبل إقامة حفل زفاف له على علياء البسيوني، مضيفاً: "سأقيم حفل زفاف لي مع علياء، وسأرتدي فيه بدلة، كما سأشدو بأغنياتي في فرحي".

وحضرت علياء البسيوني الحفل، حيث عاد إليها سعد بعد فترة من الانفصال، ولكن بدون أن تظهر للجمهور.

وقدم أحمد سعد خلال حفله عدداً كبيرًا من أغنياته الجديدة من بينها "اليوم الحلو ده"، و"اختياراتي مدمرة حياتي"، و"وسع وسع"، و"جت الملوك"، و"سايرينا يا دنيا".

من ناحية أخرى يستعد أحمد سعد لإحياء حفل غنائي كبير في دولة الكويت بحضور نخبة من كبار المطربين العرب.