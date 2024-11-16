انت الأن تتابع خبر رشقة صاروخية ثقيلة من لبنان تستهدف خليج حيفا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى تحذيرا من سقوط صواريخ.



من جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رشقة صاروخية ثقيلة استهدفت خليج حيفا ومواقع بالجليل الأعلى ومركز الجليل.

أما القناة 12 الإسرائيلية فقد أكدت سقوط صواريخ بمواقع مفتوحة في خليج حيفا.

كما ودوت صفارات الانذار في نهاريا ومحيطها ومناطق في الجليل الغربي، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط صاروخ قرب مبنى بإحدى البلدات الإسرائيلية في الجليل الغربي.