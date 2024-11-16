انت الأن تتابع خبر البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة، إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في فلسطين ولبنان. وطالب بتفعيل دور هذه المؤسسات الدولية من أجل الوقف الفوري للعدوان، والوقوف إلى جانب الإنسانية وقيم التسامح التي تنتهك يوميًا.



وفي تصريحاته، دعا اليماحي دول العالم إلى الاحتفال باليوم الدولي للتسامح هذا العام تحت شعار "كفى قتلا ودمارا"، وذلك بمناسبة اليوم الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال به في 16 تشرين الثاني من كل عام. وأشار إلى أن هذا اليوم يعكس أهمية تعزيز التسامح والاحترام والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات.



وأوضح اليماحي أن الاحتفال باليوم الدولي للتسامح يأتي في وقت عصيب يعاني فيه الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يشهدها التاريخ. كما أضاف أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يساهم في تغذية التعصب والكراهية، مما يتناقض مع قيم التسامح والتعايش السلمي.



وشدد على ضرورة تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده بعض مناطق العالم من صراعات ونزاعات. وأكد أن العالم في حاجة ماسة لترسيخ ثقافة التسامح لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية الذي يغذي هذه الصراعات ويطيل أمدها .