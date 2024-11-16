الأحد: الثقافة تحتفل بتخريج الدفعة الثانية لمدرسة ”خضير البورسعيدي”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - تحت رعاية وزارة الثقافة، يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، بتخريج الدفعة الثانية من طلبة مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي، بفرعيها ببيت السحيمي و بورسعيد، وذلك بمقر المدرسة بمركز الإبداع الفني ببيت السحيمي- شارع المعز- في السابعة مساء غداً (الأحد ١٧ نوڤمبر).

و ذلك بحضور المعماري "حمدي السطوحي" مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، السفير "رضا الطايفي" مدير صندوق مكتبات مصر العامة.

يشهد الحفل توزيع شهادات التخرج على الخريجين والذي يبلغ عددهم "٢٩" طالب و طالبة من فرع المدرسة بالقاهرة و "١٣" من طلاب فرع بورسعيد. كما يشهد الحفل منح شهادات تقدير للأساتذة و القائمين على العمل بالمدرسة.

كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عام ٢٠٢١ عن تدشين مدرسة "خضير البورسعيدي" وفق بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية وصندوق مكتبات مصر العامة، يهدف إلى تعزيز و صون الهوية المصرية العربية من خلال فنون الخط العربي و تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية بمنهجه الصحيح لخلق أجيال جديدة من فناني الخط و تعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية.

جدير بالذكر أن الدراسة بالمدرسة مجانية لمدة عامين، يدرس خلالها الطلاب أنواع الخطوط العربية المختلفة منها، "الخط الكوفي"، "الخط الديواني"، "خط الثلث"، "خط النسخ"، "خط الرقعة" و غيرها من الخطوط.. بحيث يتم تدريب الطلاب على يد نخبة من أساتذة و فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير"خضير البورسعيدي" شيخ الخطاطين و نقيب خطاطي مصر.