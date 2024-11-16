نوستالجيا.. سيمون تسترجع ذكرياتها بهذه الأعمال

القاهرة - محمد ابراهيم -



حرصت الفنانة سيمون على إعادة ذكرياتها مع بعض مجموعة من الأعمال المتميزة،والتي مازالت موجودة في قلوبنا حتى الان،حيث شاركت جمهورها بصور لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفقت بتعليق قالت فيها:" الست سوسو،سيمون سكة السلامة دلوقتى على النيل كوميدي الان ".

تفاعل الجمهور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي متمنين لها التوفيق والنجاح الدائم.



سيمون تشارك ذكرياتها بجانب فاتن حمامة



ليست المرة الأولى ان تشارك الفنانة سيمون عن عملها مع سيدة الشاشة فاتن حمامة،فدائما ما تتذكر اللحظات الجميلة معها ورقيه في التعامل،حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور فيلم يوم مر يو حلو من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وارفقت بتعليق قالت فيها:" اول اعمالي شرف وفخر

واسم للحياة، يوم مر يوم حلو مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة،والكينج محمد منير والاخت الرائعة عبلة كامل والمتميزة حنان يوسف وحبيبتي سلوي محمد واحمد حسين اخراج الرائع خيري بشارة

اغنية انا حرة واموت في الحرية العظيم احمد فؤاد نجم

تلحيني علي الهوا ".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين ابرز التعليقات بالتوفيق والنجاح الدائم من تفوق لتفوق دايما متميزة،سيمون من الشخصيات المحترمة القليلة في الوسط،انتي دايما مشرقة،وغيرها من التعليقات،.



آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر ان آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، الذي حاز على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.