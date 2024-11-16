لهذا السبب.. حسين الجسمي يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان حسين الجسمي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد وفاة شقيقه جمال الجسمي، أمس الجمعة.

حسين الجسمي

وأعلن خبر الوفاة الدكتور الفنان الإماراتي حبيب غلوم، وكتب:" لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ والزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الاعلامي صالح الجسمي والملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة وللأسرة الفنية في الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبذة عن حسين الجسمي

وُلِدَ حسين الجسمي في خورفكان لعائلةٍ تهوى الأعمال الفنية، وأسس مع إخوته صالح وجمال وفهد فرقةٍ موسيقيةٍ اسمها (فرقة الخليج) وكانوا يحيون بها مناسباتٍ مختلفة في المنطقة الشرقية من دولة الإمارات مثل الأفراح والحفلات. اشتهرت الفرقة محليًا ومعها اشتهر أخوه فهد في عالم التلحين وأصبح أحد أشهر ملحني الإمارات.