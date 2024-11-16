الشخصية تشبه الكثير من السيدات.. دياموند بو عبود تتحدث عن تجربتها في " أرزة" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة اللبنانية دياموند بو عبود عن أسباب تحمسها لقبول فيلم " أرزة" مشيرة إلى أنها عندما تعرفت على قصة العمل والشخصية التي ستلعبها وجدتها تشبه كثير من سيدات المجتمع اللبناني، بالإضافة إلى أن الفيلم يحتوى على مشاعر مختلطة بين الفرح والحزن.

تصريحات دياموند بو عبود

وأضافت دياموند بو عبود في تصريحات صحفية على هامش ندوة الفيلم:" حسيت حاجات كتير تجاه الشخصية وكنت بضحك وأبكي وأنا بقرأ الاسكريبت وسعدت جدا بإختيارهم ليا في الدور، وفي أول اجتماع قولتلهم شكرا أنكم فكرتوا فيا، وكمان ميرا شعيب مخرجة الفيلم شخصية مهتمة تطلع من الممثل كل حاجه مختلفة وتخليه مرتاح".

تفاصيل فيلم أرزة

فيلم "أرزة" روائي من إخراج ميرا شعيب، وهو إنتاج مشترك بين لبنان ومصر والسعودية، ويلعب بطولة الفيلم النجوم دياموند بو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

قصة العمل

ويحكي الفيلم قصة الأم المكافحة "أرزة" التي تسرق سوار أختها لشراء دراجة نارية لابنها ليتمكن من توصيل فطائرها، مصدر دخلها الوحيد، وتُسرق الدراجة فتقرر الأم جر ابنها في جميع أنحاء بيروت بحثًا عنها. للاندماج مع كل حي، تتنكر وتغير لهجتها من أجل إيجاد الدراجة.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.