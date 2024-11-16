انت الأن تتابع خبر محافظ البحيرة والسفير الكندي يشهدان حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية بحوش عيسى.. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والسفير أولريك السفير الكندي بالقاهرة، اليوم السبت، حفل تخرج دفعة جديدة من مدارس المزارعين الحقلية بمركز حوش عيسى، ضمن مشروع "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممول من الحكومة الكندية.

جاء ذلك بحضور عبد الحكيم الواعر، المدير المساعد والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة، علي حزين، الممثل الوطني للمشروع، والدكتورة رشا فوزي، مساعد محافظ البحيرة لشئون الصحة والمبادرات، عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالإضافة إلى عدد من المزارعين والجهات الشريكة في المشروع.

وخلال الحفل، تم التأكيد على أهمية برنامج "تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجي الزراعي" في دعم المجتمعات الريفية الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، حيث يهدف البرنامج إلى تدريب المزارعين على تطبيق تقنيات زراعية حديثة ومستدامة، مما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة في كلمتها، أن المحافظة تعد أكبر محافظة زراعية وسلة الغذاء في مصر، مؤكدة على أهمية توسيع نطاق المشاركة في هذا البرنامج ليشمل المزيد من القرى والمزارعين، خصوصاً من فئة النساء، اللواتي يُعتبرنَ محركاً رئيسياً لنجاح أي مشروع.

كما أكدت على ضرورة زيادة عدد القرى المشاركة في البرنامج، حيث يتم حالياً تدريب مزارعين من 12 قرية من أصل 91 قرية على مستوى المحافظة، مع تبادل الخبرات بين المزارعين في البحيرة والدول الأخرى، مشيرة إلى تقديم الدعم الكامل وكافة التيسيرات لتحقيق ذلك.

وخلال كلمته أشاد السفير الكندي بالعلاقة المتميزة بين مصر وكندا، وأعرب عن فخره بتقديم الدعم لمشروعات التنمية الزراعية في مصر، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين قد أسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفع حجم التعاون في مجال الزراعة، كما قدم شكره لمحافظ البحيرة ولمنظمة الأغذية والزراعة على جهودهم المبذولة في دعم هذا المشروع الحيوي.

من جانبه، قدم الممثل الوطني للمشروع التحية لمحافظ البحيرة وأهالي المحافظة، مشيداً بدورها الكبير في الإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية.

كما تناول أهمية الشراكة بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة في تطوير الزراعة المصرية، مع التركيز على دور منظمة الفاو في دعم المزارعين ورفع كفاءاتهم لمواجهة التحديات المناخية.

وفي كلمة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا، تم تسليط الضوء على أهمية مؤتمر التغير المناخي COP29، مع مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين بسبب التغيرات المناخية.

كما تم التطرق إلى دور منظمة الفاو في تدريب المزارعين على أساليب الزراعة المستدامة وتشجيعهم على التكيف مع التغيرات البيئية.

وفي نهاية اللقاء تم عقد حوار مفتوح مع المزارعين المنتفعين من البرنامج للاستماع إلى تجاربهم العملية في استخدام الأساليب الزراعية الحديثة وكيفية مواجهة التحديات.

حفل تخرج مدارس المزارعين الحقلية بحوش عيسى

جدير بالذكر أن الحفل بدأ وسط فرحة عارمة من المزارعين المشاركين حيث تم استقبال الوفد بفرقة المزمار البلدي والتنورة، وفي الختام تم توزيع الجوائز والشهادات على المزارعين المتفوقين في البرنامج وعدد 100 جهاز رشاش زراعي يعمل آلي ويدوي، وذلك تقديراً لجهودهم في تطبيق أساليب الزراعة الذكية والمستدامة.