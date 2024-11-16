رئيس الوزراء: لا نفرط في القلاع الصناعية للدولة ونعمل على الاستغلال الأمثل للأصول

انت الأن تتابع خبررئيس الوزراء: لا نفرط في القلاع الصناعية للدولة ونعمل على الاستغلال الأمثل للأصول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن عودة شركة النصر للإنتاج يعد قرارا استراتيجيا .. مشددا على أن الدولة لا تفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق وتعمل على كيفية الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.

جاء ذلك في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي خلال احتفالية الإعلان عن إعادة إحياء وتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بشركة "النصر للسيارات"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم السبت ، بحضور نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق #كامل_الوزير والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام و وزيرة_البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وممثلي مجلس النواب.

وأشار مدبولي إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة لا تعني بيع أصول الدولة، بل على العكس تعني كيفية تعظيم استغلال تلك الأصول، لافتا إلى أن جزءا كبيرا منها يتعلق بكيفية الدخول في الشراكات مع قطاع خاص كفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول.

وأوضح أن الحكومة حاولت بكل السبل ،على مدار السنوات الماضية، إعادة إحياء الشركة .. مشيرا إلى وجود محاولات جادة لعودة هذه القلعة، لما تملكه من بنية أساسية ومكان ومكونات ، فرغم توقف المصنع 15 عاما ، إلا أنه يمتلك قوة بشرية تعتبر كنزا لا ينبغي التفريط فيه.