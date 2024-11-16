نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية بنسخته الأولى في شفاء الأورمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

‏اختتمت مستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، فعاليات المؤتمر الافتراضي (الأونلاين) الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية في نسخته الأولى، والذى أقيم على مدار 4 ايام بمستشفيات شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر بمشاركة نخبة من الخبراء والمهتمين حول العالم.

شهد المؤتمر مشاركة واسعة من خبراء جودة الرعاية الصحية من مصر ودول الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أقيم على مدار 4 ايام في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر لعام 2024، بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة، ويهدف المؤتمر للاحتفال باليوم العالمى للجودة رفع مستوى الوعي بالجودة وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات لتحقيق أقصي استفادة للمرضي واعتماد معايير الجودة العالية من أجل الجودة والتميز.

وقال الدكتور هانى حسين المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان؛ أن الجلسات ركزت على أهمية تحويل معايير الامتثال إلى ممارسات أداء مستدامة تسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، موضحا أنه تم اعتماد المؤتمر من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر بواقع 13 ساعة معتمدة.

ومن ناحية أخرى حاز المؤتمر على إشادات محلية وعالمية من بينها من رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أ.د. أحمد طه وكذلك منظمة ال (NAHQ) national association for healthcare، وعلى رأسها السيدة /باتريشيا ريسينج رئيس مجلس الإدارة التي شاركت كمحاضر في فعاليات المؤتمر، كما شارك في فعاليات المؤتمر الافتراضي (الأونلاين) الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية في نسخته الأولى، خبراء آخرون من مصر والأردن والأمارات والسعودية والكويت.

كما عبر المشاركون في فعاليات المؤتمر، عن تقديرهم للتنظيم المتميز للمؤتمر وجهود مستشفيات شفاء الأورمان في تعزيز مفاهيم الجودة في القطاع الصحي مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات في نشر ثقافة الجودة والارتقاء بمعاييرها في مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة.

ومن جانبه أثنى الأستاذ محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على نجاح فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول لجودة الرعاية الصحية في نسخته الأولى الذي أقامته شفاء الأورمان بمناسبة الأسبوع العالمي للجودة، ومواصلة تقديم الدعم للأفراد والمنظمات لتحقيق أقصي استفادة للمرضى، وكذلك اعتماد معايير الجودة العالية من أجل الجودة والتميز، بالإضافة إلى اعتماد معايير الجودة العالية لبناء نموذج وطني للجودة والتميز.

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