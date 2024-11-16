نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حمدي: حسين فهمي تواصل معي من أجل إخراج حفل افتتاح مهرجان القاهرة.. وهذه كانت كواليس التحضيرات| حوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم يوم الأربعاء الماضي، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 بحضور رئيسه النجم حسين فهمي ووزير الثقافة الحالي أحمد فؤاد هنو والوزيرة السابقة نيفين الكيلاني، وأيضًا مجموعة كبيرة من النجوم.



بدأ الحفل بأغنية " فلسطيني" مع الفرقة الفلسطينية " وطن الفنون" وظهر حسين فهمي في نهايتها تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ثم تم عرض أفلام ممرمة ستعرض للمرة الأولى خلال فعاليات المهرجان.

وجاءت الإعلامية جاسمين طه مقدمة الحفل بسرد تفاصيل الفعاليات والأفلام المشاركة والتكريمات، وقدمت النجم أحمد عز وتم تكريمه بجائزة الهرم الذهبي للفنانة فاتن حمامة والمخرج يسرى نصر الله بجائزة إنجاز العمر.

كان خلف كل هذا المخرج محمد حمدي الذي اختاره النجم حسين فهمي لإخراج حفلي الافتتاح والختام، لذلك كان لـ دوت الخليج الفني حوار خاص معه للكشف تفاصيل تحضيرات حفل الافتتاح والمتوقع لحفل الختام.

كشف المخرج محمد حمدي كواليس تحضيرات الحفل:" بدأت بإجتماع ليا مع الاستاذ حسين فهمي تواصل معايا بشكل شخصي لأكون معه هذا العام، وعندما جلسنا كانت لديه رؤية واضحة وهي أننا نبعث رسالة تضامن مع الحرب الفلسطينية وشعب وأهل فلسطين وكيفية خروج هذة الرسالة بشكل فني، لأننا مهرجان سينما وليس مؤتمر سياسي".

محمد حمدي:أخذنا من 4 لـ 5 أسابيع في تحضيرات فقرات الحفل



أضاف حمدي قائلا:' بدأت الاتصالات تتم من خلال الاستاذ حسين فهمي ووزير الثقافة مع السفارة الفلسطينية ونسق فهمي معاد لي مع فريق فرقة وسط الفنون وبدأت التحضيرات واختيارات الاستعراضات وبدأت مع مصمم الجرافيك تصميم الخلفية التي ستظهر أثناء العرض، وذلك بمساعدة الاستاذ حسين فهمي فهو كان دائما معنا ولم ينشغل عنا لحظة واحدة".

وعن المدة التي أخذها في التحضيرات قال محمد حمدي:'فقرات المسرح والاستعراضات أخدت منا نحو من 4-5 أسابيع بينما المرحلة الأخري التي تشمل الديكور والإضاءة وتحضير الريد كاربت أخذت نفس المدة"

محمد حمدي: حسين فهمي فنان مثقف للغاية ولديه دكتوراه في الإخراج.. وكنا على علم بتدهور حالة الراحل مصطفى فهمي

وعن التعاون مع النجم الكبير حسين فهمي خلف الكواليس تحدث محمد حمدي قائلا:'اشتغلت معه عدة مرات أحداهما عندما كنت مدير تصوير، وأعرفه جيدا وتعاونت معه عندما كنت طالب أيضا في المعهد، كواليس العمل معه رائعه، فهو شخص مثقف للغاية وأكاديمي ولديه دكتوراه في الإخراج من الولايات المتحدة الأمريكية وخريج المعهد العالي السينما قسم الاخراج قبل سفره لامريكا وهذة معلومات قد لا يعرفها كثيرون، التعاون معه مريح للغاية لأنه على علم ودرايه بكل التفاصيل ".

وعن الظروف الصعبة التي واجهها الفنان حسين فهمي بسبب وفاة شقيقه الراحل مصطفى فهمي قال حمدي:" كنا على علم بتدهور حالة الراحل قبل الوفاة بأسبوعين ولم يكن الأمر معلن للصحافة وكنا في حالة من اللخبطة الشديدة وحرصيين على حلول الأمور دون الرجوع إليه حتى لا نزيد من همومه لكننا فوجئنا بتواجده في كافة التفاصيل بالرغم من هذة الظروف".

محمد حمدي: الدورة هذا العام مميزة لوجود أفلام من 73 دولة

وعن رأيه في الدورة الخامسة وأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام قال:" الدورة هذا العام مميزة وقبل الحديث عن تفاصيلها يهمني ذكر اسم الأستاذ عصام زكريا المدير الفني للمهرجان فهو ناقد وصحفي كبير ولديه خبرة كبيرة في إدارة المهرجانات السينمائية ولديه علاقات مع السينمائيين في العالم كله ومتابع جيد لكل الإنتاجات التي تحدث كل عالم وهذا نتيجته كانت وجود برامج خاصة لفلسطين وأفلام المسافة صفر فهم أفلام مخصصة لفلسطين، بالإضافة إلى وجود للسينما الآسيوية والإفريقية، هذا التنوع الكبير ووجود أفلام من 73 دولة وجبة دسمة للجمهور سيتسفيد بها، بجانب وجود معارض الفن التشكيلي والمحاضرات كل هذة الأشياء ستكون ممتعة للمشاهد".