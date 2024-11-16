انت الأن تتابع خبر السينما الأردنية ضيف شرف الدورة 35 لمهرجان أيام قرطاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشارك السينما الأردنية في الدورة الـ35 من مهرجان "أيام قرطاج السينمائية" التي ستنطلق من 14 إلى 21 كانون الأول المقبل.



وأعلنت الهيئة المنظمة للمهرجان في بيان اليوم السبت أن السينما الأردنية ستكون ضيف شرف الدورة، معربة عن سرورها لاستضافة السينما الأردنية ضمن قسم "سينما تحت المجهر"، بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.



وسيتم عرض 6 أفلام أردنية روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل، بالإضافة إلى 5 أفلام روائية قصيرة.



الأفلام الروائية التي ستُعرض تشمل: "إن شاء الله ولد" من إخراج أمجد الرشيد (2023)، و"ذيب" من إخراج ناجي أبو نوار (2014)، و"بنات عبد الرحمن" من إخراج زيد أبو حمدان (2021)، و"الحارة" من إخراج باسل غندور (2020)، و"فرحة" من إخراج دارين سلام (2021)، و"إن شاء الله استفدت" من إخراج محمود المساد (2016).



أما الفيلم الوثائقي الأردني الطويل الذي سيشارك في المهرجان فهو "حلوة يا أرضي" من إخراج سارين هيراباديان (2023).



وفيما يخص الأفلام الروائية القصيرة، ستعرض الأفلام: "وذكرنا وأنثانا" من إخراج أحمد اليسير (2023)، و"الحرش" من إخراج فراس الطيبة (2023)، و"سكون" من إخراج دينا ناصر (2023)، و"البحر الأحمر يبكي" من إخراج فارس الرجوب (2023)، و"ترويدة" من إخراج موني أبو سمرا (2023).



ويعتبر مهرجان أيام قرطاج السينمائية من أبرز الفعاليات الثقافية في العالم العربي، ويتيح للسينما الأردنية فرصة كبيرة للتواصل مع الجمهور العربي والدولي .