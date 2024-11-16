فرنسا.. احتجاز رهائن في مطعم بضواحي باريس والشرطة تحاصر المكان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أفادت قناة "BFMTV" الفرنسية بأن صاحب مطعم احتجز رهائن في مطعمه بمدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية بالقرب من العاصمة باريس اليوم السبت.



وقالت القناة الفرنسية إن صاحب مطعم في المدينة احتجز اليوم السبت عددا قليلا من الموظفين في مطعمه بإيسي ليه مولينو (في منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس).

وقالت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة "فرانس برس" إن صاحب المطعم "متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري. وتم إرسال قوات خاصة والشرطة ورجال الإطفاء إلى هناك.

من جهتها، أفادت صحيفة "لوفيغارو" بأن 3-4 موظفين محتجزون كرهائن في مطعم بضواحي باريس، ولا يوجد زوار في المطعم.

ولا توجد تفاصيل أخرى بعد عن عملية الاحتجاز.