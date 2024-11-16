انت الأن تتابع خبر ”مين يصدق” يعيد أشرف عبد الباقي للسينما بسبب ابنته زينة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد، اليوم السبت 16 نوفمبر، عرض الفيلم المصري "مين يصدق؟"، ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن قسم آفاق السينما العربية، مع 12 فيلما من مختلف أنحاء الوطن العربي.

وكشف الفنان أشرف عبد الباقي التيزر الأول للفيلم عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وكذلك موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، حيث من المقرر طرح البرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر عبدالباقي التيرز الرسمي، وعلق عليه قائلا:"أنا حاسه إن انا بوظت الدنيا، التيرز الرسمي لفيلم مين يصدق 11/27 بجميع دور العرض في سينمات مصر ".

وأظهر البرومو جانبا من الأزمات التي تواجهها نادين "جايدا منصور" مع باسم "يوسف عمر"، وتورطهما في مشاكل تضعهما في مواقف خطيرة، في جو سيطر عليه الغموض والأثارة والتشويق.

قصة فيلم "مين يصدق"

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى "باسم"، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم "مين يصدق"