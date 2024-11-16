الرياضة

جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا الأمر بعد ودية النصر الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من تدريبات اليوم السبت عقب عودة بعثة الفريق من ليبيا، بعد خوض ودية النصر  الليبي في اعتزال خالد حسين.

جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا الأمر بعد ودية النصر الليبي

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الأحد على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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