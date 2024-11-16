الرياضة

الأهلي يُحدد موعد صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين

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أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة النادي الأهلي صرف مقدم عقود اللاعبين المحليين في الفريق في ديسمبر المقبل، بعد أن انتهت من صرف مقدم عقود اللاعبين الأجانب في الأيام الماضية.

وتتراوح قيمة المبالغ التي سيتحملها النادي لدفع مقدم عقود للاعبين المحليين والأجانب بين 85 و95 مليون جنيه.

من جهة أخرى، يترقب الأهلي مباراته المرتقبة ضد الاتحاد السكندري في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وفي سياق متصل، يعود كريم نيدفيد، لاعب خط وسط الأهلي، للمشاركة مع فريقه في المباراة القادمة أمام الاتحاد السكندري، بعد تعافيه من إصابة كانت قد أبعدته عن المباريات الأخيرة.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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