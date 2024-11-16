رونالدو يصدم الجماهير بموعد اعتزاله

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أحمد جودة - القاهرة - حدد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، موعد اعتزاله خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة بولندا ضمن تصفيات دوري أمم الأوروبية.

انتصر منتخب البرتغال على منتخب بولندا بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف، وسجل الأهداف كريستيانو رونالدو هدفين، لياو ونيتو وبرونو فيرنانديز كل منهم هدف.

حسم منتخب البرتغال تأهله إلى الدور المقبل بعد تصدره المجموعة بثلاث عشر نقطة، حل في المركز الثاني كرواتيا بسبع نقاط، وسيلتقي المنتخبين يوم الاثنين المقبل 18 نوفمبر.

ساعتزل في هذا الموعد

قال كـريـسـتـيـانـو رونالدو عن موعد الاعتزال: “سيحدث ذلك، ربما بعد سنة أو سنتين، لا أعلم، المهم هو الاستمتاع بكرة القدم، وعندما أشعر أنني لم أعد قادرًا على ذلك، سأتخذ الخطوة وأقول إن الوقت قد حان”.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف 910 بعد تسجيله هدفين أمام كرواتيا، ليقترب من الهدف الـ1000 خلال مسيرته بين المنتخب والفرق التي لعب فيها.