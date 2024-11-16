انت الأن تتابع خبر بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد التعادل مع كاب فيردي| صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن إلى القاهرة قادمة من كاب فيردي بعد رحلة استغرقت 10 ساعات بعد مواجهتها أمس الجمعة في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي حسمها الفراعنة بالتأهل بعد نهاية الجولة الرابعة.

ويستعد منتخب مصر لمباراته أمام بتسوانا المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية.

وترأس اللواء حلمي مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة منتخب مصر في رحلته لكاب فيردي.