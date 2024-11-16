حصيلة تصدي الجيش المغربي للكوارث

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رياض - احمد صلاح - قام أفراد القوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى عناصر من الدرك الملكي، خلال سنة 2024، بالتصدي لـ75 حريقا بالمملكة؛ وذلك بالاستعانة بطائرات عديدة من نوع “كنادير” و”تيربو تراش”.

وتدخلت هذه الطائرات 54 مرة لإخماد الحرائق على مدى 127 ساعة من الطيران، حسب عرض عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، لمشروع ميزانية الدفاع الوطني، أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في البرلمان.

وفي حرائق البرتغال، كشف المسؤول المغربي عن تسخير 3 طائرات للمساعدة، قامت بـ18 تدخلا على امتداد 30 ساعة من الطيران، مشيرا إلى أن “الرباط ساهمت في تقديم يد المساعدة لدولة فلسطين إثر الأحداث التي عرفتها، من خلال القيام برحلات جوية مباشرة عديدة لإيصال هذه المساعدات”.

وأشاد لوديي بتدخلات القوات المسلحة في فيضانات الجنوب الشرقي ومناطق أخرى، خاصة “وجدة، وبوعرفة، وفكيك، والراشيدية، وورزازات، وطاطا”.

وفي موضوع الهجرة السرية، كشف الوزير المنتدب عن “إنقاذ 14 ألفا و943 شخصا من الغرق والموت وتوقيف ما يناهز 24 ألفا و483 مرشحا للهجرة غير النظامية. وعلى إثر هذه العمليات، عملت مصالح الدرك الملكي على تفكيك 149 شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير الشرعية والتحقيق مع 508 أشخاص يعملون ضمن هذه الشبكات. ولهذا الغرض سخرت وحدات الدرك الملكي وسائل لوجستية، بما فيها طائرات أنجزت 457 حملة مراقبة، قامت خلالها بـ712 ساعة طيران، بالإضافة إلى الاستعانة بطائرات مسيرة”.

وفي هذا الصدد، أوضح لوديي أن وحدات البحرية الملكية تصدت للأنشطة غير المشروعة وحجزت حوالي 30 ألف كيلوغرام من المواد المخدرة هذا العام، وكميات مهمة من السلع المهربة. كما اضطلعت البحرية الملكية بمهام “شرطة الصيد ومراقبة التدبير والاستغلال الجيد للموارد البحرية من أجل ديمومة استغلالها”. وقامت هذه الوحدات بمراقبة 1,095 سفينة صيد، من بينها 530 سفينة سجلت عليها مخالفات، بالإضافة إلى الحفاظ على النظام البيئي البحري، وتنزيل توجيهات الحكومة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بمكافحة تهريب المخدرات، أوضح المسؤول المغربي أن وحدات الدرك الملكي تمكنت من تسجيل أزيد من 9 آلاف و100 قضية، حيث تم تفكيك 47 شبكة إجرامية وحجز 198 طنا من المخدرات بمختلف أنواعها، وأزيد من 1,300 وسيلة نقل. أما فيما يتعلق بالتصدي للتهريب، فقد تم تسجيل 75 قضية مرتبطة بتوقيف 58 شخصا وحجز 52 وسيلة نقل.

وفي مجال الأمن السيبراني، كشف لوديي أنه “في سنة 2024، تم الإبلاغ عن 644 حادثا، منها 134 تطلبت تدخلات ميدانية من مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية (maCERT)”.

وتابع: “أصدرت المديرية أيضا 1,050 إشعارا و575 نشرة أمنية، ونفذت 25 تدخلا في مراكز العمليات الأمنية (SOC) التابعة لسبع جهات لمواجهة التهديدات بشكل فوري. وتم تقييم وتعزيز 64 منصة إلكترونية ومحمولة حيوية، كما تم إصدار 16 تنبيها بسبب ثغرات أمنية حرجة”.