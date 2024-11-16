انت الأن تتابع خبر ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة الصحة في غزة، السبت، حصيلة الشهداء والجرحى جراء المجازر التي ارتكبها الاحتلال في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر جديدة راح ضحيتها 35 شهيدًا و111 مصابًا، تم نقلهم إلى المستشفيات في القطاع.



وأكدت "صحة غزة" في بيان مقتضب أن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي بلغت 43,799 شهيدًا و103,601 مصاب، منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023.



وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب الاستهداف المستمر والحصار المفروض على القطاع.



يجدر بالذكر أن العدوان الإسرائيلي يتواصل لليوم الـ407، وسط تزايد حجم الخسائر البشرية والمادية في قطاع غزة، وفقا لصحة غزة.