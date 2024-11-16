انت الأن تتابع خبر مقتل 10 أطفال حديثي الولادة بحريق في مستشفى بالهند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقي ما لا يقل عن عشرة أطفال حديثي الولادة مصرعهم في حريق يُعزى إلى عطل كهربائي في وحدة حديثي الولادة داخل مستشفى في جانسي بشمال الهند، حسبما أعلنت السلطات الهندية السبت.

واندلع الحريق مساء الجمعة في مستشفى ماهاراني لاكشميباي الجامعي في جانسي، في ولاية أوتار براديش، جنوب العاصمة نيودلهي.

وبحسب صحيفة تايمز ناو الهندية، فإن 16 طفلا آخرين حديثي الولادة في حالة حرجة، حيث أن 54 طفلا كانوا موجودين في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عندما اندلع الحريق .