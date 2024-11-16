انت الأن تتابع خبر غزة .. مستشفى العودة مهدد بالتوقف الكامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب المجازر بحق سكان قطاع غزة مستهدفا البشر والحجر والنظام الصحي وكل ملامح الحياة منذ أكتوبر 2023.

وفي هذا الشأن، قالت جمعية العودة الصحية في قطاع غزة، إن مستشفى العودة في شمال القطاع منذ أكثر من 40 يومًا لم يزود بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيله.

وحذرت الجمعية في بيان صحفي، السبت، من أن الجميع أمام كارثة حقيقية في حال التوقف الكامل لمستشفى العودة عن تقديم خدماته وخصوصًا توقف إجراء العمليات المنقذة للحياة.

وأشارت الى ان قوات الاحتلال لم تسمح لمستشفى العودة بشمال غزة بتعبئة أسطوانات الأكسجين، الأمر الذي يهدد حياة عشرات المرضى والمصابين.

كما أشارت الى نقص الطعام في شمال غزة ككل ومستشفى العودة خصوصا ما يهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكدة أنه يتم يوميا تسجيل حالات سوء تغذية بسبب المجاعة.

ودعت الجمعية، منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة وكل أحرار العالم بالضغط على الاحتلال لإدخال وفود طبية لشمال قطاع غزة لإجراء عمليات جراحية في مستشفى العودة، وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والطعام ليتمكن المستشفى من تقديم خدماته للمرضى والمصابين.

من ناحية ثانية، أطلق محاصرون في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمالي القطاع مناشدات لإنقاذهم بعد قصف إسرائيلي على منازلهم.

وفي نهاية الشهر الماضي أعلنت بلدية بيت لاهيا بشمال غزة "مدينة منكوبة" جراء حرب "الإبادة الجماعية" والحصار الإسرائيلي، وأطلقت نداء استغاثة عاجلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأفادت بلدية خان يونس بتوقف إمداد الوقود اللازم لتشغيل مرافق ومضخات المياه والصرف الصحي وآليات جمع النفايات ونقلها.

ومع استمرار الحرب، تعاني منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة من دمار البنية التحتية، خصوصا في ما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي، وقد تشكلت مستنقعات تنتشر فيها مختلف الحشرات والأمراض المعدية والأوبئة.