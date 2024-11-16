انت الأن تتابع خبر غارات إسرائيلية عنيفة تضرب جنوب بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسببت غارة كثيفة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي في انهار مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت وسط سحابة ضخمة من الدخان والغبار.

وأظهرت مجموعة من الصور لحظة سقوط قذيفة على الطوابق السفلية للمبنى، ما أدى إلى اندلاع كرة نارية ضخمة.

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن غارة كثيفة نفذها طيران العدو الإسرائيلي في منطقة الغبيري القريبة من حرش بيروت، أكبر حدائق العاصمة، مشيرة إلى أن الغارة سبقتها هجومان صاروخيان على نفس الهدف بواسطة طائرة مسيرة إسرائيلية.وجاءت الغارات الإسرائيلية العنيفة بعد دعوة جيش الاحتلال للسكان لإخلاء المنطقة، محذرا من ضربات وشيكة.

وفي وقت لاحق من الصباح، ضربت غارة ثانية منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرة معادية أطلقت صاروخين.

وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة على جنوب بيروت إلى نزوح جماعي للمدنيين، على الرغم من عودة البعض خلال النهار لتفقد منازلهم وأعمالهم.

كما أفادت الوكالة اللبنانية، بوقوع غارات قبل الفجر على مدينة النبطية الجنوبية، فيما زعم جيش الاحتلال إنه قصف مراكز قيادة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله وقاذفات صواريخ تستخدم لإطلاق الصواريخ على إسرائيل.وقال جيش الاحتلال إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف خلال اليوم الماضي أكثر من 120 هدفا في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك منشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة وعدد كبير من منصات إطلاق الصواريخ.

منذ 23 سبتمبر، صعدت إسرائيل من حملتها الجوية في لبنان، ثم أرسلت قوات برية في أعقاب ما يقرب من عام من الاشتباكات المحدودة عبر الحدود مع حزب الله.

وتقول السلطات اللبنانية إن أكثر من 3380 شخصا استشهدوا منذ أكتوبر 2023، عندما بدأ حزب الله وإسرائيل تبادل إطلاق النار.

وبحسب البنك الدولي، فإن الصراع أدى إلى خسائر اقتصادية في لبنان تجاوزت خمسة مليارات دولار، في حين بلغت الأضرار الهيكلية الفعلية مليارات أخرى.