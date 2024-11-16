ريال مدريد يستهدف زيادة عدد اللاعبين الإسبان ضمن صفوفه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 02:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يدرس لزيادة عدد اللاعبين الإسبان، ضمن صفوف الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وكان قائمة المنتخب الإسباني لفترة التوقف الدولي الحالية، شهدت عدم تواجد أي لاعب من ريال مدريد..

وكشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية، أن نادي ريال مدريد ينوي التعاقد مع لاعبين إسبان أكثر في الميركاتو الصيفي المقبل..

وأفادت الشبكة، أن الميرنجي يستهدف من هذه الخطوة أن يكون لديه العديد من اللاعبين في المنتخب الوطني.

وأفادت الشبكة، أنه لا توجد حالياً ملفات شخصية تناسب ريال مدريد بخصوص التعاقد مع لاعبين إسبان، ولكن سيتم دراسة السوق في المستقبل وفقاً لإحتياجات الفريق ووضع كل لاعب في الفريق الذي ينتمي إليه.