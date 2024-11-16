تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية… خلاصة الجولة (11)

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - استكملت اليوم، السبت، مباريات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

فنزويلا × البرازيل 1-1

باراغواي × الأرجنتين 2-1

أوروغواي × كولومبيا 3-2

الإكوادور× بوليفيا 4-0

بيرو × تشيلي 0-0

ترتيب الفرق

ترتيب الفرق

1- الأرجنتين: 22 نقطة (20- 7)

2- أوروغواي: 19 نقطة (16- 8)

3- كولومبيا: 19 نقطة (15- 9)

4-البرازيل: 17 نقطة (14- 7)

5- الإكوادور: 16 نقطة (10- 4)

6- باراغواي: 16 نقطة (6-5)

7- فنزويلا: 12 نقطة (9- 11)

8- بوليفيا: 12 نقطة (11- 25)

9- بيرو: 7 نقاط (3- 14)

10- تشيلي: 6 نقاط (5- 18)