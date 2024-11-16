نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- أمريكا الجنوبية… خلاصة الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - استكملت اليوم، السبت، مباريات الجولة الحادية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
فنزويلا × البرازيل 1-1
باراغواي × الأرجنتين 2-1
أوروغواي × كولومبيا 3-2
الإكوادور× بوليفيا 4-0
بيرو × تشيلي 0-0
ترتيب الفرق
ترتيب الفرق
1- الأرجنتين: 22 نقطة (20- 7)
2- أوروغواي: 19 نقطة (16- 8)
3- كولومبيا: 19 نقطة (15- 9)
4-البرازيل: 17 نقطة (14- 7)
5- الإكوادور: 16 نقطة (10- 4)
6- باراغواي: 16 نقطة (6-5)
7- فنزويلا: 12 نقطة (9- 11)
8- بوليفيا: 12 نقطة (11- 25)
9- بيرو: 7 نقاط (3- 14)
10- تشيلي: 6 نقاط (5- 18)