نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي وشروط التقديم 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تشمل:

أخصائي دفاع. أخصائي شئون مرأة. باحث شئون قانونية وتحقيقات. سائق. أخصائي أسرة وطفولة. أخصائي جمعيات واتحادات.

موعد التقديم:

التقديم مستمر حتى يوم 17 نوفمبر 2024.

الشروط العامة للتقديم

للتقديم على أي من الوظائف المذكورة، يجب استيفاء الشروط التالية:

العمر:

ألا يزيد السن عن 30 عامًا عند بداية قبول الطلبات (باستثناء السائقين حتى 40 عامًا).

الجنس:

الوظائف متاحة للجنسين (ذكور وإناث)، عدا وظيفة السائق المخصصة للذكور فقط.

الخدمة العسكرية أو العامة:

الذكور: إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. الإناث: تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

طريقة التقديم:

تُرسل الطلبات على البريد الإلكتروني المخصص من قِبل الوزارة.

يُشترط توضيح الوظيفة المطلوبة في الطلب.

لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للشروط أو التي تصل بعد الموعد المحدد.

المستندات المطلوبة

لتقديم الطلبات، يجب إرفاق المستندات التالية:

صورة شخصية حديثة. صورة بطاقة الرقم القومي (سارية). صورة المؤهل الدراسي. السيرة الذاتية (CV): تشمل الإنجازات، الخبرات السابقة، والدورات التدريبية. شهادة خبرة معتمدة (إن وجدت). للذكور: صورة شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. للإناث: صورة شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها. طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية. شهادة اللياقة الصحية (تُطلب عند الاختيار). للسائقين: صورة الرخصة المهنية.

شروط إضافية

لن يتم النظر في أي طلب غير موضح فيه الوظيفة المطلوبة.

الطلبات غير المستوفية للمستندات سيتم استبعادها تلقائيًا.

الطلبات التي تصل قبل أو بعد الموعد المحدد لن تُقبل.

طريقة التقديم