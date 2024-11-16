نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي وشروط التقديم 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تشمل:
- أخصائي دفاع.
- أخصائي شئون مرأة.
- باحث شئون قانونية وتحقيقات.
- سائق.
- أخصائي أسرة وطفولة.
- أخصائي جمعيات واتحادات.
موعد التقديم:
التقديم مستمر حتى يوم 17 نوفمبر 2024.
الشروط العامة للتقديم
للتقديم على أي من الوظائف المذكورة، يجب استيفاء الشروط التالية:
العمر:
- ألا يزيد السن عن 30 عامًا عند بداية قبول الطلبات (باستثناء السائقين حتى 40 عامًا).
الجنس:
- الوظائف متاحة للجنسين (ذكور وإناث)، عدا وظيفة السائق المخصصة للذكور فقط.
الخدمة العسكرية أو العامة:
- الذكور: إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- الإناث: تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها.
طريقة التقديم:
- تُرسل الطلبات على البريد الإلكتروني المخصص من قِبل الوزارة.
- يُشترط توضيح الوظيفة المطلوبة في الطلب.
- لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للشروط أو التي تصل بعد الموعد المحدد.
المستندات المطلوبة
لتقديم الطلبات، يجب إرفاق المستندات التالية:
- صورة شخصية حديثة.
- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
- صورة المؤهل الدراسي.
- السيرة الذاتية (CV):
- تشمل الإنجازات، الخبرات السابقة، والدورات التدريبية.
- شهادة خبرة معتمدة (إن وجدت).
- للذكور: صورة شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- للإناث: صورة شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها.
- طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.
- شهادة اللياقة الصحية (تُطلب عند الاختيار).
- للسائقين: صورة الرخصة المهنية.
شروط إضافية
- لن يتم النظر في أي طلب غير موضح فيه الوظيفة المطلوبة.
- الطلبات غير المستوفية للمستندات سيتم استبعادها تلقائيًا.
- الطلبات التي تصل قبل أو بعد الموعد المحدد لن تُقبل.
طريقة التقديم
- يتم التقديم عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص الذي أعلنته الوزارة.
- التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة وتوضيح الوظيفة المستهدفة.