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تفاصيل وظائف وزارة التضامن الاجتماعي وشروط التقديم 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف الشاغرة التي تشمل:

  1. أخصائي دفاع.
  2. أخصائي شئون مرأة.
  3. باحث شئون قانونية وتحقيقات.
  4. سائق.
  5. أخصائي أسرة وطفولة.
  6. أخصائي جمعيات واتحادات.

موعد التقديم:
التقديم مستمر حتى يوم 17 نوفمبر 2024.

 

الشروط العامة للتقديم

للتقديم على أي من الوظائف المذكورة، يجب استيفاء الشروط التالية:

العمر:

  • ألا يزيد السن عن 30 عامًا عند بداية قبول الطلبات (باستثناء السائقين حتى 40 عامًا).

الجنس:

  • الوظائف متاحة للجنسين (ذكور وإناث)، عدا وظيفة السائق المخصصة للذكور فقط.

الخدمة العسكرية أو العامة:

  • الذكور: إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  • الإناث: تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

طريقة التقديم:

  • تُرسل الطلبات على البريد الإلكتروني المخصص من قِبل الوزارة.
  • يُشترط توضيح الوظيفة المطلوبة في الطلب.
  • لن يتم النظر في الطلبات غير المستوفية للشروط أو التي تصل بعد الموعد المحدد.

 

المستندات المطلوبة

لتقديم الطلبات، يجب إرفاق المستندات التالية:

  1. صورة شخصية حديثة.
  2. صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).
  3. صورة المؤهل الدراسي.
  4. السيرة الذاتية (CV):
    • تشمل الإنجازات، الخبرات السابقة، والدورات التدريبية.
  5. شهادة خبرة معتمدة (إن وجدت).
  6. للذكور: صورة شهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  7. للإناث: صورة شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها.
  8. طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.
  9. شهادة اللياقة الصحية (تُطلب عند الاختيار).
  10. للسائقين: صورة الرخصة المهنية.

 

شروط إضافية

  • لن يتم النظر في أي طلب غير موضح فيه الوظيفة المطلوبة.
  • الطلبات غير المستوفية للمستندات سيتم استبعادها تلقائيًا.
  • الطلبات التي تصل قبل أو بعد الموعد المحدد لن تُقبل.

 

طريقة التقديم

  • يتم التقديم عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص الذي أعلنته الوزارة.
  • التأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة وتوضيح الوظيفة المستهدفة.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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