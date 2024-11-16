انت الأن تتابع خبر "معجزة الطب الحديثة"...اخيرا تم الاكتشاف..تناول المياة بهذه الطريقة كل يوم يحول الماء الى مادة حارقة للدهون تخسرك الوزن بسهوله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر عدم شرب كمية كافية من الماء يوميًا من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى يظن البعض أن المشروبات مثل القهوة والشاي قد تساعد في منع الجفاف، لكن في الواقع، يمكن أن تسهم هذه المشروبات في تفاقم الحالة.

وفقًا للأطباء وخبراء التغذية، فإن شرب الماء صباحًا على معدة فارغة له فوائد صحية متعددة، منها:

يعزز عملية التمثيل الغذائي

تُعد عملية التمثيل الغذائي عملية حيوية لتحويل الطعام إلى طاقة تدعم وظائف الجسم المختلفة كما أنها تلعب دورًا في تحديد سرعة اكتساب أو فقدان الوزن في هذا السياق، يمكن أن يساعد شرب الماء الدافئ في تعزيز التمثيل الغذائي بشكل مؤقت، مما يسهم في تسريع حرق السعرات الحرارية وبالتالي دعم عملية فقدان الوزن.

تحسين الدورة الدموية

شرب الماء الدافئ كل صباح على معدة فارغة يمكن أن يعزز الدورة الدموية ويساعد على تحسين تدفق الدم يعمل الماء الدافئ على توسيع الأوعية الدموية، مما يسهم في تحسين تدفق الدم وبالتالي يساعد في تخفيف مشكلة ارتفاع ضغط الدم.

دعم الهضم