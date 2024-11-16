انت الأن تتابع خبر "بمكونين فقط جمالك هيبقى خلاب"... وكل البنات هيحسدوكي.. اخلطي النشا مع الخل لتحصلي على بشرة رائعة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تواجه البشرة العديد من المشاكل التي تؤثر على جمالها، مما يدفع النساء إلى البحث المستمر عن طرق للتخلص من هذه المشكلات المزعجة، بهدف الحصول على بشرة نقية وصافية خالية من الشوائب والبثور، بالإضافة إلى تقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد كما أنهم يحرصم على التخلص من التصبغات والبقع الداكنة لذلك، يتواصل البحث عن أفضل العلاجات الفعالة وفي هذا السياق، نقدم لكِ وصفة النشا والخل التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة لصحة البشرة.

وصفة النشا والخل للبشرة

يمكنكِ تحضير وصفة النشا والخل الطبيعية البسيطة التي تتضمن المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقتين من الحليب السائل.

كبسولة واحدة من فيتامين سي.

طريقة عمل ماسك الخل والنشا لبشرة كالقشطة

في وعاء نظيف، ضعي النشا، البيكنج بودر، والدقيق وامزجي المكونات جيدًا.

أضيفي الخل إلى المكونات وخلطيها مرة أخرى.

بعد ذلك، أضيفي ماء الورد والحليب تدريجيًا، واستمري في الخلط حتى تحصلين على خليط كريمي وناعم.

ثم قومي بفتح كبسولة فيتامين سي وأضيفيها إلى الخليط، وامزجي جيدًا حتى يمتزج الفيتامين مع باقي المكونات.

بعدها، حضري علبة زجاجية محكمة الغلق وضعي فيها هذا الكريم السحري.

أغلقِ العلبة جيدًا وضعيها في الثلاجة حتى يحين وقت الاستخدام.

طريقة استخدام كريم النشا والخل للبشرة

يمكنكِ استخدام هذه الوصفة على الجسم بالكامل بما في ذلك المناطق الداكنة مثل الأكواع، الركب، الرقبة، وأي مناطق أخرى تحتاج لتفتيح.