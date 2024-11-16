انت الأن تتابع خبر اتحداكي تصدقي اللي هيحصل!!... حطي قرن فلفل مع ملعقة من الفازلين واستخدمية بتلك الطريقة ومش هتصدقي النتيجة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر البشرة الصحية والصافية واحدة من الاماني التي تسعى كافة النساء إلى تحقيقها والحصول عليها، حيث انه مع التأثر بعوامل الطقس والعوامل البيئية المُحيطة يؤثر هذا سلبًا على البشرة عن طريق وجود تصبغات او بقع داكنة او اسمرار او آثار لحبوب الشباب، وغيرها من مشاكل البشرة التي تعاني كافة السيدات منها في مختلف الاعمار، وفي حالة استخدام اي من المواد التجميلية الكميائية فإن هذا يؤثر سلبًا على البشرة مع مرور الوقت، لما له من نتائج بعيدة المدى من ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة للبشرة وغيرهم، والآن قد اصبحت هناك وصفة طبيعية يمكن من خلالها التخلص من كافة مشاكل البشرة بطريقة آمنة وطبيعية تمامًا بدون اللجوء إلى اي من المنتجات التجميلية، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات وصفة الفازلين والفلفل الحار

ملعقة من الفلفل الحار المهروس.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الفازلين والفلفل الحار