انت الأن تتابع خبر «دلعي جوزك يا اختي..!!» ملعقة واحدة من النشا والزبادي في هذه المنطقة كل ليلة يوميا لمدة اسبوع وهتشوفي نتائج سحرية.. مش هيقدر يستغنى عنك تاني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الوصفات الطبيعية من أفضل الحلول للعناية بالبشرة والشعر، فهي فعالة وآمنة وخالية من المواد الكيميائية الضارة، ومن بين المكونات الطبيعية التي أثبتت فوائدها الجمالية، يأتي النشا والزبادي على رأس القائمة، إذا كنت تبحثين عن وصفة بسيطة وفعالة تضيف إشراقة وحيوية لبشرتك، فإن مزيج النشا والزبادي سيكون الخيار المثالي لك، حيث يجمع بين الترطيب والتفتيح والعناية المتكاملة.

المكونات وطريقة التحضير

لتحضير هذه الوصفة الطبيعية، ستحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة من النشا.

علبة صغيرة من الزبادي (150-200 جرام).

الطريقة:

في وعاء نظيف، امزجي النشا مع الزبادي جيدًا حتى تحصلي على خليط ناعم ومتماسك.

قومي بتوزيع المزيج على وجهك أو أي منطقة تحتاج إلى عناية خاصة مثل الركبتين أو الكوعين، ويمكنك استخدامه أيضًا على الرقبة.

اتركي القناع لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اشطفي بشرتك بالماء الفاتر، ثم استخدمي الماء البارد لغلق المسام.

عدد مرات الاستخدام وفوائده