انت الأن تتابع خبر سر مفعول الكريم السحري لتبييض الابط فتحى سواد تحت الابط في 5 دقائق والتجربة خير دليل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من اسمرار المناطق الحساسة، وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة منها ان تكوين الجلد في هذه المناطق يختلف عن تكوين باقي الجلد في أجزاء الجسم الأخرى، استخدام المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل يسهم بشكل كبير في تفتيح المناطق الحساسة والقضاء علي الاسمرار، وسوف نتحدث عن بعض الماسكات الطبيعية لتفتيح الابط عبر موقعنا دوت الخليج
ماسك الترمس لتفتيح الإبط
- حيث أنه المكون الوحيد الذي يساعد علي تبييض الوجه وتوحيد لونه وكذلك الأمر في بشرة الجسم، وغير التفتيح أو التبييض أنه يمنح البشرة لمعان ونعومة فائقة في ملمس الجلد، ويعالج أيضا جميع المشاكل التي تواجه البشرة من تجاعيد أو خطوط رفيعة أو اسمرار في بعض المناطق، ومن أكثر ما تعاني منه المرأة هي المناطق الداكنة بالجسم مثل الاكواع أو الركب أو الإبط أو البيكيني، فهذه المناطق التي تحلم كل إمرأة بانها حصلت تفتيحها وتبييضها دون اللجوء إلي إستخدام كريمات تعطي نفس النتيجة، ولكنها لا تحافظ علي البشرة وصحتها بل يكون لون الجلد أحمر وبه التهابات.
المكونات:
- اربع معالق كبيرة من الترمس المطحون.
- خمس معالق كبيرة من زيت اللوز.
- أربع معالق من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نحضر وعاء نظيف ونضع به أربع معالق كبيرة من الترمس المطحون وخمس معالق كبيرة من زيت اللون ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا لمدة خمس دقائق.
- وبعد ذلك نضيف أربع معالق صغيرة من ماء الورد ونستمر في تقليب المكونات جيدا، حتي نحصل علي قوام كريمي.
- نحضر فرشاة ونقوم بتنظيفها جيدا بوضعها في ماء مغلي وملح لمدة خمس دقائق، ثم نتركها تجف قبل الاستخدام.
- نأخذ الفرشاة ونقوم بتوزيع خليط الترمس المطحون وزيت اللوز وماء الورد على جميع أجزاء المناطق الإبطين.
- نترك الخلطة علي الإبطين لمدة ساعة وبعد مرور الوقت، نقوم بفرك المنطقة الحساسة بحركات دائرية لمدة خمس دقائق.
- ثم بعد ذلك نقوم بشطف الماسك.
- يكرر الماسك ثلاث مرات أسبوعياً للحصول علي نتائج ايجابية في تفتيح الإبطين.
- يمنع استخدام مزيلات العرق في المناطق الحساسة، لأن هذه المستحضرات تحتوي على عناصر كيميائية تؤدي إلى اسمرار هذه المناطق، وتسبب الكثير من المشاكل الأخرى مثل الحساسية المفرطة.
- ينصح باستخدام مواد طبيعية في ازالة رائحة العرق من منطقة الإبط.
- واستخدام فوطة خاصة لتنشيف منعنا من تكون البكتيريا.
- الإهتمام و العناية بالمناطق الحساسة واستخدام الكريمات المصنوعة من مواد طبيعية يقلل من اسمرار الإبطين.