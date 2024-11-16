سر مفعول الكريم السحري لتبييض الابط فتحى سواد تحت الابط في 5 دقائق والتجربة خير دليل

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رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من اسمرار المناطق الحساسة، وذلك يرجع إلى أسباب كثيرة منها ان تكوين الجلد في هذه المناطق يختلف عن تكوين باقي الجلد في أجزاء الجسم الأخرى، استخدام المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل يسهم بشكل كبير في تفتيح المناطق الحساسة والقضاء علي الاسمرار، وسوف نتحدث عن بعض الماسكات الطبيعية لتفتيح الابط عبر موقعنا دوت الخليج

ماسك الترمس لتفتيح الإبط

حيث أنه المكون الوحيد الذي يساعد علي تبييض الوجه وتوحيد لونه وكذلك الأمر في بشرة الجسم، وغير التفتيح أو التبييض أنه يمنح البشرة لمعان ونعومة فائقة في ملمس الجلد، ويعالج أيضا جميع المشاكل التي تواجه البشرة من تجاعيد أو خطوط رفيعة أو اسمرار في بعض المناطق، ومن أكثر ما تعاني منه المرأة هي المناطق الداكنة بالجسم مثل الاكواع أو الركب أو الإبط أو البيكيني، فهذه المناطق التي تحلم كل إمرأة بانها حصلت تفتيحها وتبييضها دون اللجوء إلي إستخدام كريمات تعطي نفس النتيجة، ولكنها لا تحافظ علي البشرة وصحتها بل يكون لون الجلد أحمر وبه التهابات.

المكونات:

اربع معالق كبيرة من الترمس المطحون.

خمس معالق كبيرة من زيت اللوز.

أربع معالق من ماء الورد.

طريقة التحضير