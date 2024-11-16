"الطبيعي يكسب"...ارمي الميكب في الزبالة بوصفة هتخليكي ابيض من التلج واجمل من الروسيات بكولاجين طبيعي وبدون تكاليف

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رياض - احمد صلاح - من منا لا يحلم ببشرة مشرقة، خالية من التجاعيد، وذات نضارة طبيعية؟ السر قد يكون أقرب مما تتوقعين! وصفة لبان الدكر والنشا تعتبر من أفضل الحلول الطبيعية لتفتيح البشرة وشد التجاعيد، مما يمنحك مظهر شاب ومشرقا، في هذا المقال، سنشاركك الطريقة المثالية لتحضير هذه الوصفة السحرية التي تعتمد على مكونات طبيعية وآمنة على بشرتك.

فوائد لبان الدكر والنشا للبشرة

لبان الدكر:

يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تفتيح لون البشرة.

يعزز إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

يساعد على تهدئة الالتهابات وتحسين ملمس الجلد.

النشا:

يعمل على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

يمنح البشرة ملمس ناعم ومشدود.

يقلل من لمعان البشرة الدهنية ويمتص الزيوت الزائدة.

طريقة تحضير وصفة لبان الدكر والنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب ماء مغلي.

الخطوات:

انقعي لبان الدكر في الماء المغلي لمدة 4-5 ساعات حتى يتحول لونه إلى الأبيض.

صفي الماء الناتج وأضيفي إليه ملعقة النشا.

قلبي المزيج جيدا حتى يصبح قوامه كريمي.

ضعي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

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