أخبار اليمن : تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق السريعة

تدشين خطة الانتشار الإسعافي على الطرق السريعةدشنت وزارة الصحة والبيئة المرحلة الثانية من خطة الانتشار الصحي الإسعافي على الطرق السريعة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق الطويلة.

وفي التدشين بمركز شرطة مرور مناخة في محافظة صنعاء أوضح مدير عام الطوارئ بوزارة الصحة الدكتور أسامة الشرفي أن تدشين المرحلة الثانية يأتي في إطار الشراكة بين الوزارة والإدارة العامة للمرور بما يمكنها من تقديم خدماتها الإنسانية والإحسان والإسعاف وتعزيز تعزيز السلامة المرورية على الطرق الطويلة.

وذكر أن الوزارة رفدت في المرحلة الثانية مراكز شرطة مرور الطرق على خط صنعاء - الحديدة ومدينة الشرق بمحفظة ذمار ثلاث سيارات إسعاف لدعم وتعزيز السلامة المرورية.

وأشار الدكتور الشرفي إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الانتشار الصحي الإسعافي على الخطوط السريعة التي ينفذها برنامج الطوارئ الاسعافي بوزارة الصحة جاء بعد تنفيذ المرحلة الأولى التي شملت توزيع ٣٣ سيارة على أمانة العاصمة ومحافظات ذمار وعمران وريمة وإب وصنعاء والبيضاء ومأرب والجوف لتعزيز السلامة المرورية على الطرق الطويلة بين المحافظات.

من جانبهم ثمن مديرو مراكز شرطة مرور الطرق في مناخة وباجل ومدينة الشرق بمبادرة وزارة الصحة في رفد المراكز بسيارات الإسعاف وحرصها على تعزيز السلامة في الطرق الطويلة بما يحافظ على أرواح الناس وممتلكاتهم.

حضر التدشين مدير ادارة الحركة بوزارة الصحة والبيئة محمد الدقري.

