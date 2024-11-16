نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حميدة:" من فات قديمه تاه ومعرفش احنا ليه ضد الأرشيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل جلسة نقاشية حول ترميم أرشيف الفنانين، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، بمشاركة الفنان محمود حميدة، والمتخصصة في مجال الأرشفة المهندسة ندى حسام الدين رئيس مركز الترميم السينمائي، ويديرها شريف نور الدين، وبحضور عدد من الفنانين مثل بشرى، ولقاء سويدان، وخالد حميدة.

تصريحات محمود حميدة

وتحدث الفنان محمود حميدة:" أنا معرفش احنا ليه ضد الأرشيف ومعرفش المفروض تكون مسئولية مين من أجهزة الحكم بس لا بد يكون أجهزة متخصصة في أرشفة الفنانين ".

وأضاف قائلا:" أثناء دخولي الفن لم أجد كتبا تعليمية من أساتذة صناع السينما،وهنا تساءلت لماذا حتى الآن ليس لدينا أرشيف سينمائي ونحن من أقدم الصناعات؟.. لأن أرشيف أي محطة تلفزيونية هي رأس ماله، لذا أصبحت مهموما بمسألة الأرشيف بالنسبة للسينما".

وتابع قائلًا:" من فات قديمه تاه هو مثل حقيقي جدا، لأن من ليس له تاريخ لن يجد أساسا ثابتا يستند عليه، أنا ضد الفخر الشديد بحضارة السبع آلاف حضارة ولكن مع أخذ العبرة من تلك الحضارة، وهو مهم في التطور والتقدم".

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أقدم مهرجان سينمائي في العالم العربي وإفريقيا، حيث تم تأسيسه في عام 1976. يُعد المهرجان منصة هامة لعرض الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويتميز بتقديم مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة. يتم خلال المهرجان تكريم الشخصيات السينمائية البارزة، وتُمنح الجوائز للأعمال المتميزة في مختلف الفئات. يُعتبر المهرجان أيضًا فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين صناع السينما والنقاد والجمهور، مما يسهم في تعزيز الثقافة السينمائية في المنطقة.

كل عام، يسعى مهرجان القاهرة إلى تقديم أفلام جديدة ومبتكرة، ويُعد مساحة حرة للإبداع الفني والسينمائي، مع التركيز على تقديم أفلام من مناطق وثقافات متنوعة، مما يجعله واحدًا من أهم المهرجانات السينمائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتضمن مهرجان القاهرة السينمائي العديد من الأقسام والبرامج المتنوعة، من أبرزها:

المسابقة الرسمية: وتشمل الأفلام الطويلة المتنافسة على جوائز المهرجان، مثل "الهرم الذهبي" لأفضل فيلم.

آفاق السينما العربية: قسم خاص بالأفلام العربية من مختلف الدول، يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما العربية.

آفاق السينما الدولية: يضم أحدث الأفلام العالمية من مختلف الثقافات واللغات.

عروض خاصة: يتم فيها عرض أفلام مميزة تمثل تجارب فنية مختلفة أو موضوعات تثير الجدل.

عروض كلاسيكية: استعادة لأعمال سينمائية قديمة تعتبر تحفًا فنية.