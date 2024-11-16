نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع خلال الفترة من 7 حتى 14 نوفمبر 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أصدر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا بالفيديوجراف عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من يوم 7 حتى 14نوفمبر 2024.

وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان طلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابة عن دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة الإدمان الدكتور مصطفى مدبولي تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان و12 وزارة وجهه معنية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

كما تضمن التقرير بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية فخامة السيد/ رئيس الجمهورية.

كما تم تنفيذ 424 نشاط متنوع المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية منها مبادرة "خدعوك فقالوا" في 10 ميادين بالمحافظات أيضا تنفيذ أنشطة متنوعة لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، بالإضافة إلى تنفيذ 65 نشاط متنوع الجامعات لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتنفيذ 52 نشاط متنوع في 8 مناطق مطورة "بديلة العشوائيات"، كما تم تنفيذ 50 نشاط في 6 "بيوت التطوع" التابعين للصندوق في الجامعات المصرية، كذلك إستمرار تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023" على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع وتقديم الخدمات العلاجية لعدد 2218 مريض من خلال 33 مركز علاجي في 19 محافظة حتى الآن، كما تم الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لـ 13556 موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة مع توفير العلاج مجانا وفى سرية تامة لأى موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون،شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى إستمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات على سائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع الجهات المعنية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.



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