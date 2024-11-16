طريقة تحضير مربى الكرز بخطوات بسيطة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - المكونات الأساسية لمربى الكرز

تحضير مربى الكرز في المنزل يعتبر من أسهل وصفات المربى التي يمكنك إعدادها بنفسك. تحتاج فقط إلى مكونات بسيطة ومتوفرة للحصول على النكهة الغنية واللذيذة للكرز. إليك قائمة بأهم المكونات:

كيلو غرام من الكرز الطازج أو المجمد

نصف كيلو غرام من السكر الأبيض

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج

كوب من الماء

جهاز راد خاص لنزع بذور الكرز (يمكن استبداله بسكين حاد إذا لم يكن متاحًا)

الخطوة الأولى: تحضير الكرز

ابدأ بغسل الكرز جيداً تحت الماء الجاري للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به. بعد ذلك، باستخدام جهاز نزع البذور أو سكين حاد، قم بإزالة بذور الكرز بعناية، مع التأكد من الحفاظ على شكل الحبات قدر الإمكان.

الخطوة الثانية: الطهي البطيء

في قدر كبير، ضع حبات الكرز المنزوع منها البذور وأضف الماء والسكر. ضع القدر على نار متوسطة وقلّب المزيج حتى يذوب السكر تمامًا. بعد ذلك، اترك الخليط ليغلي ببطء، مع التحريك المستمر لضمان عدم التصاق المزيج بقاع القدر.

إضافة عصير الليمون

عندما يبدأ المزيج في التكاثف، أضف عصير الليمون. يساعد عصير الليمون في تثبيت اللون ومنع السكريات من التبلور، مما يعزز من نكهة المربى.

الخطوة الثالثة: اختبار الجل **(التكثيف)**

لتحديد وقت نضوج المربى، يمكنك اختبار الجل بإسقاط قطرات من المربى على طبق بارد. إذا تشكلت طبقة خفيفة ولم تنسكب بسرعة، فإن المربى جاهز. إذا لم يكن كذلك، اتركه يغلي لبضع دقائق إضافية وكرر الاختبار.

التعبئة والتخزين

بعد تحققك من سماكة المربى، قم بإزالته من النار واتركه ليبرد قليلاً. ثم اسكب المربى في برطمانات زجاجية معقمة مع ترك مساحة صغيرة في الأعلى، وأغلق البرطمانات بإحكام. يُفضل تخزين المربى في الثلاجة أو في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الشمس للحفاظ على نكهته وجودته لأطول فترة ممكنة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بمربى الكرز اللذيذ في أي وقت، سواءً كإضافة مميزة لوجبات الإفطار أو كمُحلّى طبيعي للمخبوزات. تجربة مميزة تستحق عناء التحضير!